UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.
Ankara
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla tamamlanacak.
Tamamı yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından turnuvada yarı finale kalan takımlar belirlenecek.
Çeyrek final rövanş ayağının programı ve ilk maçların skorları şöyle:
Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): (0-1)
Sevilla (İspanya)-Manchester United (İngiltere): (2-2)
Sporting Lizbon (Portekiz)-Juventus (İtalya): (0-1)
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): (1-1)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.