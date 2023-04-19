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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonu çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak.

Doğa Kırmızıoğlu  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş etabı, dört maçla tamamlanacak.

Tamamı yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmaların ardından turnuvada yarı finale kalan takımlar belirlenecek.

Çeyrek final rövanş ayağının programı ve ilk maçların skorları şöyle:

Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): (0-1)

Sevilla (İspanya)-Manchester United (İngiltere): (2-2)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Juventus (İtalya): (0-1)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): (1-1)

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