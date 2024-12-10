UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın perdesi yarın açılacak
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın tek maçla başlayacak.
İstanbul
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasında 6. haftanın perdesi, Fenerbahçe ile Athletic Bilbao (İspanya) arasında saat 18.30'da başlayacak müsabakayla açılacak.
Organizasyonda Galatasaray ile Beşiktaş, maçlarını 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar, İsveç ekibi Malmö'ye, siyah-beyazlılar ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk olacak.
Avrupa Ligi'nde 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao (İspanya)
12 Aralık Perşembe:
20.45 Roma (İtalya)-Braga (Portekiz)
20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Twente (Hollanda)
20.45 PAOK (Yunanistan)-Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Manchester United (İngiltere)
20.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Nice (Fransa)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda)
20.45 Malmö (İsveç)-Galatasaray
20.45 Hoffenheim (Almanya)-FCSB (Romanya)
23.00 Porto (Portekiz)-Midtjylland (Danimarka)
23.00 Ajax (Hollanda)-Lazio (İtalya)
23.00 Rangers (İskoçya)-Tottenham (İngiltere)
23.00 Slavia Prag (Çekya)-Anderlecht (Belçika)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-RFS (Letonya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Beşiktaş
23.00 Elfsborg (İsveç)-Karabağ (Azerbaycan)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.