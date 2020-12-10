UEFA Avrupa Ligi'nde 6 grupta son 32 turuna yükselen takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde, A, B, C, D, E ve F grubundaki son maçların ardından Roma, Young Boys, Arsenal, Molde, Bayer Leverkusen, Slavia Prag, Rangers, Benfica, PSV Eindhoven, Granada, Napoli ve Real Sociedad, son 32 turuna yükseldi.
Ankara
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi.
Karşılaşmalar, hayatını kaybeden unutulmaz İtalyan futbolcu Paolo Rossi için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.
Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Roma ve Young Boys, B Grubu'nda Arsenal ve Molde, C Grubu'nda Bayer Leverkusen ve Slavia Prag, D Grubu'nda Rangers ve Benfica, E Grubu'nda PSV Eindhoven ve Granada, F Grubu'nda da Napoli ve Real Sociedad, son 32 turuna çıktı.
TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:
A Grubu:
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 3-1
Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya): 2-1
B Grubu:
Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere): 2-4
Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç): 2-2
C Grubu:
Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 4-0
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0
D Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz): 2-2
Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya): 0-2
E Grubu:
PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-0
PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya): 0-0
F Grubu:
Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya): 1-1
Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.