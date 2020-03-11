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UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

Emre Doğan   | 11.03.2020
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi

Istanbul

UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.

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