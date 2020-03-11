UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.
Istanbul
UEFA, Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Roma ve Inter-Getafe maçlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi.
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