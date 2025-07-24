Dolar
40.56
Euro
47.70
Altın
3,367.13
ETH/USDT
3,729.80
BTC/USDT
118,444.00
BIST 100
10,689.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 8 maç yapıldı. Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı

İstanbul

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş, rakibine elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karşılaşmaların rövanşları, 31 Temmuz'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya): 2-2

Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda): 1-3

Levski Sofya (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-0

Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya): 1-1

Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç): 1-0

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-4

Lugano (İsviçre) - Cluj (Romanya): 0-0

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama
Yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ormancının babasıyla telefonda görüştü
Hava sıcaklığı 38 ilde 40 dereceyi aştı
İletişim Başkanı Duran: Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması milletimizin medeniyet kimliğini tahkim eden bir adımdır

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı

Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan: Karşımızda Beşiktaş var. Buna saygı duymazsak başımıza iş açarız

Solskjaer: UEFA Avrupa Ligi finalinin kendi sahamızda oynanacak olması ekstra motivasyon sağlıyor

Solskjaer: UEFA Avrupa Ligi finalinin kendi sahamızda oynanacak olması ekstra motivasyon sağlıyor
Beşiktaş, Avrupa'da 253. sınavında

Beşiktaş, Avrupa'da 253. sınavında
Beşiktaş, 2025-2026 sezonunu Shakhtar Donetsk maçıyla açacak

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunu Shakhtar Donetsk maçıyla açacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet