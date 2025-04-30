UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde, yarı final ilk maçlarında, Athletic Bilbao-Manchester United ve Tottenham-Bodo/Glimt karşılaşmaları yapılacak.
İstanbul
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı finalinde ilk maçlar yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarı final ilk maçlarında, İspanyol ekibi Athletic Bilbao, İngiliz temsilcisi Manchester United'ı konuk ederken bir diğer İngiliz ekibi Tottenham ise Norveç takımı Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Ligde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.