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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağı 4 maçla tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Mutlu Demirtaştan  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk ayağı 4 maçla tamamlandı

İstanbul

Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği gecenin öne çıkan maçında Milan, Slavia Prag'ı 34. dakikada Olivier Giroud, 44. dakikada Tijjani Reijnders, 45+1. dakikada Ruben Loftus-Cheek ve 85. dakikada Christian Pulisic'in attığı gollerle 4-2 yendi. El Hadji Malick Diouf'un 26. dakikada kırmızı kart gördüğü Slavia Prag'ın gollerini, 36. dakikada David Doudera ve 65. dakikada Ivan Schranz kaydetti.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın 90 dakika forma giydiği maçta Rangers ise Benfica ile 2-2 berabere kaldı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya): 4-0

Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya): 2-2

Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere): 1-0

Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya): 4-2

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