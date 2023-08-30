Dolar
26.74
Euro
29.09
Altın
1,936.53
ETH/USDT
1,717.60
BTC/USDT
27,466.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

Mutlu Demirtaştan  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları yarın oynanacak

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 10 maçla tamamlanacak.

Türk temsilcisinin yer almadığı kupada grupların kura çekimi ise 1 Eylül Cuma günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

Rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (2-0)

20.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya) (0-2)

20.00 Sheriff (Moldova) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (1-1)

20.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya) (1-2)

20.00 Sparta Prag (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-3)

21.00 Cukaricki (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan) (1-3)

21.00 Ajax (Hollanda) - Ludogorets (Bulgaristan) (4-1)

21.30 Lugano (İsviçre) - Union Saint-Gilloise (Belçika) (0-2)

21.45 Aberdeen (İskoçya) - Hacken (İsveç) (2-2)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - LASK (Avusturya) (1-2)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 101 yıl önceki kararlılıkla müreffeh bir Türkiye için yorulmadan çalışıyoruz
Emine Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir
Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu
TikTok, genç seçmenlerle iletişimde adaylara avantaj sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu rövanşları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu başlıyor

Galatasaray Avrupa'da 307. randevuda

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yapılacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet