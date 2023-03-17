UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kurası çekildi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek ve yarı final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek final maçları, 13 ve 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçlarının 11 ve 18 Mayıs'ta yapılacağı turnuvanın finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Çeyrek final
Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)
Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)
Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)
Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)
Yarı final
Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice
Gent - West Ham United / Anderlecht - AZ AlkmaarAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.