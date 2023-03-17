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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kurası çekildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı final kurası çekildi

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek ve yarı final kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Çeyrek final maçları, 13 ve 20 Nisan'da yapılacak. Yarı final maçlarının 11 ve 18 Mayıs'ta yapılacağı turnuvanın finali, 7 Haziran'da Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Çeyrek final

Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)

Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)

Yarı final

Lech Poznan - Fiorentina / Basel - Nice

Gent - West Ham United / Anderlecht - AZ Alkmaar

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