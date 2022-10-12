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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dördüncü hafta maçları yarın yapılacak.

Fatih Erel   | 12.10.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları yarın oynanacak

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, Letonya'nın RFS takımını konuk edecek.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Medipol Başakşehir - RFS (Letonya)

19.45 Fiorentina (İtalya) - Hearts (İskoçya)

19.45 Austria Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya)-

19.45 Partizan (Sırbistan) - Köln (Almanya)

19.45 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda)

19.45 Djurgarden (İsveç) - Gent (Belçika)

19.45 CFR Cluj (Romanya) - Slavia Prag (Çekya)

19.45 Slovan Bratislava (Slovakya) - Basel (İsviçre)

22.00 FCSB (Romanya)- Silkeborg (Danimarka)

22.00 West Ham United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika)

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lech Poznan (Polonya)

22.00 Nice (Fransa) - Slovacko (Çekya)

22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Dnipro (Ukrayna)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Molde (Norveç)

22.00 Ballkani (Kosova) - Demir Grup Sivasspor

22.00 Zalgiris (Litvanya) - Pyunik (Ermenistan)


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