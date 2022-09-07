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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında santra zamanı

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-23 sezonu grup maçları yarın başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.09.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında santra zamanı

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasına katılan 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek.

Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile evinde karşılaşacak.

Medipol Başakşehir ise A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İskoçya'nın Hearts takımına konuk olacak.

İlk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Fiorentina (İtalya) - RFS (Letonya)

19.45 Hearts (İskoçya) - Medipol Başakşehir

19.45 Villarreal (İspanya)- Lech Poznan (Polonya)

19.45 Austria Wien (Avusturya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

19.45 Anderlecht (Belçika) - Silkeborg (Danimarka)

19.45 Slovacko (Çekya) - Partizan (Sırbistan)

19.45 Nice (Fransa) - Köln (Almanya)

19.45 Ballkani (Kosova) - CFR Cluj (Romanya)

22.00 West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya)

22.00 Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Molde (Norveç) - Gent (Belçika)

22.00, Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç)

22.00 Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda)

22.00 Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya)

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