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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Üç milli sporcu Tokyo 2020'de sahne alıyor

Okçulukta Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, kürekte ise Onat Kazaklı yarın ilk müsabakalarında ter dökecek.

Emrah Oktay   | 22.07.2021
Üç milli sporcu Tokyo 2020'de sahne alıyor

Tokyo

Milli okçular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı , 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk müsabakalarına yarın çıkacak.

Türkiye'yi Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli okçular Mete ile Yasemin Ecem, yarın başlayacak müsabakalarda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda mücadele edecek. Onat ise tek çifte (M1x) disiplininde eleme mücadelesi verecek.

Tokyo'daki Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda kadınlar karşılaşmaları TSİ 03.00'te, erkekler mücadeleleri ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Onat Kazaklı'nın yer alacağı yarış ise TSİ 02.30'da start alacak.

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