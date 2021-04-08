Euro
9.71
Dolar
8.14
BIST 100
1,416.55
Altın
1,754.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Türkiye'nin Azerbaycan'daki Euro 2020 maçlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek

Kararın hem yerel taraftarlar, hem de vize ve Kovid-19 gereksinimlerini hayata geçirmeleri şartıyla Bakü'de oynayacak ülkelerin taraftarları için de geçerli olacağı kaydedildi.

Ruslan Rehimov   | 08.04.2021
Türkiye'nin Azerbaycan'daki Euro 2020 maçlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek

Bakü

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) Bakü'deki karşılaşmalarına yüzde 50 seyirci alınabileceğini duyurdu.

AFFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Euro 2020'nin 1 yıl ertelendiği ve bu yıl yapılması öngörülen maçların seyircili veya seyircisiz oynanma kararının karşılaşmaların yapılacağı ülkelerce karara bağlanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, Azerbaycan Bakanlar Kurulu yetkilileriyle Euro 2020 yerel organizasyon komitesi yetkililerinin gerçekleştirdiği toplantıda, Bakü'de yapılması planlanan 4 karşılaşma için ilgili Kovid-19 prosedürlerine uymak şartıyla yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabileceği yönünde karar duyuruldu.

Kararın hem yerel taraftarlar, hem de vize ve Kovid-19 gereksinimlerini hayata geçirmeleri şartıyla Bakü'de oynayacak ülkelerin taraftarları için de geçerli olacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin tüm gerekli bilgilerin UEFA'ya da sunulduğu belirtildi.

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 16 Haziran’da Galler ve 20 Haziran’da ise İsviçre ile oynayacağı karşılaşmalar 69 bin seyirci kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 4. dalga endişesi yaşanıyor
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 23 milyonu aştı
Hindistan'da Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi
İngiltere pazartesine kadar Kovid-19'da sürü bağışıklığı eşiğini geçecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 559 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye'nin Azerbaycan'daki Euro 2020 maçlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek

Türkiye'nin Azerbaycan'daki Euro 2020 maçlarına yüzde 50 kapasite ile seyirci alınabilecek

Bakan Akar: Tek millet, iki devlet ilkesiyle güçlenen kardeşliğimiz Karabağ'ın özgürleştirilmesiyle adeta perçinlendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kovid-19 aşılarının adaletsiz dağıtımından endişe duyuyoruz

Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı

Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birlikleri ortak tatbikata başladı
Azerbaycan'da nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor

Azerbaycan'da nüfusun yüzde 80'inin aşılanması hedefleniyor
MSB: Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimleri devam ediyor

MSB: Azerbaycan ordusu personelinin Isparta'daki komando temel eğitimleri devam ediyor