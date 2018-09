Türkiye tek yürek EURO 2024 kararını bekliyor

İSTANBUL

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde bugün açıklanacak.

Şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi için birçok camiadan ünlü isimler, hem sosyal medyada hem de basın aracılığıyla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil değerlendirme bekliyoruz

En büyük desteği veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye zaten turizm açısından çok dinamik ve verimli bir ülke. Avrupa Şampiyonası'nda statların doluluğu, sponsor ve reklam gelirlerinin artması konularında şüphe duyulmamalı. Ev sahipliği için tüm şartları yerine getiren Türkiye gibi futbol coşkusuna sahip ülkeye bu fırsatın verilmesi gerektiğini düşünüyorum." diyerek EURO 2024'ün Türkiye'de yapılmasını vurguladı.

Kasapoğlu: Türkiye hazır

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla "Türkiye hazır." mesajını verdi.

MHP: Birlikte paylaşalım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Twitter hesabında EURO2024 etiketiyle "Birlikte Paylaşalım" mesajıyla Türkiye'nin adaylığına destekte bulundu.

Türkoğlu: Türkiye ev sahipliğine hazır

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye EURO 2024 ev sahipliğine hazır." mesajını paylaştı.

Terim: Futbol tarihine adımızı bir kez daha yazdıracağız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından, "Futbol tarihine millet olarak adımızı bir kez daha yazdıracağımız bir ev sahipliği için hazırız. Sadece istediğimiz için değil; hak edip, ihtiyacımız olduğu için de bekliyoruz. Haydi Türkiye." açıklamasında bulunarak Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek verdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların düzenlenmesinin harika bir durum olduğunu belirterek, "Bu tür organizasyonlara talip olabilmek de önemli. Bunların küçüklerine ve büyüklerine katıldım. Organizasyon açısından harika işler yapıyoruz. Küçük kriterleri yerine getirebiliriz. Statlarımız yeni. Yapabilecek güçteyiz. Ülkenin de buna ihtiyacı var. Umarım bugün güzel bir haber alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Dört büyük kulüpten mesaj

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, sosyal medya hesapları aracılığıyla Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek verdi.

Galatasaray, Twitter hesabından #Turkey2024 ve #ShareTogether etiketleriyle "Hazırız" mesajını paylaştı

Fenerbahçe de Twitter hesabından #ShareTogether etiketiyle "Türkiye hazır! Sonsuz destekle" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş ise #Sharetogether ve #cometoTurkey etiketleriyle "We are ready. Come to Turkey." mesajını attı.

Trabzonspor da Twitter hesabında kentten görüntülerin yer aldığı videoyu #ShareTogether #BirliktePaylaşalım #EURO2024 #Euro2024Turkey etiketleriyle paylaştı.

Bunun yanı sıra Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve diğer liglerden takımlar da sosyal medya hesapları aracılığıyla Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına desteklerini belirtti.

Türkiye'de daha önce forma giymiş ve görev yapmaya devam eden yerli ve yabancı futbolcular da EURO 2024 adaylığına destek verdi.

Fernando Muslera, Jose Sosa, Martin Skrtel, Alvaro Negredo, Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Pablo Martin Batalla, Ryan Babel, Mathieu Valbuena ve Robinho da organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesi için desteğini açıkladı.

Türk Telekom CEO'sundan destek

Türk Telekom CEO'su Paul Doany, EURO 2024'e Türkiye'nin ev sahipliği yapması için destekte bulundu.

Twitter hesabından Türkiye Futbol Federasyonunun hazırladığı tanıtım videosunu paylaşan Doany, mesajında ise, "Türkiye, gerek altyapısıyla gerek misafirperver halkıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliğine hazır!" ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasının paylaşımları

Türkiye'de oyunculuk yapan Brezilyalı sanatçı Jessica May, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destekte bulundu.

May, Twitter hesabından Türkçe ve Portekizce paylaştığı mesajda, "Bugün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için kalplerimiz beraber. Hadi kazan TÜRKİYE." ifadesini kullandı.

Oyuncu Ceyhun Yılmaz da Twitter hesabından #EURO2024 etiketini paylaşarak, "Bir kere de bize ya... Hadi!" mesajını attı.

Türk Kızılayı'ndan EURO 2024 mesajı

Türk Kızılayı da Twitter hesabı aracılığıyla Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına desteğini iletti.

Kuruluş, Türk Kızılay adlı hesabından, TFF'nin EURO 2024 adaylığı tanıtım videosuyla, "Gönüllerimizdeki iyiliği, şefkati ve merhameti paylaştığımız gibi, bu coşkuyu da birlikte paylaşalım." ifadesini kullandı.

Muhabir Erkan Tiryaki,Emre Doğan