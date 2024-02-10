Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,476.70
BTC/USDT
47,050.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginde konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, insana dair

Türkiye şampiyonu Tekirdağlı yelkenciler, milli takımla yeni başarılara imza atmak istiyor

Türkiye şampiyonu Tekirdağlı yelkenciler Kutsal Güneş Kurnaz ve İlayda Şen, milli takımda yer alıp yeni başarılara imza atmayı hedefliyor.

Mesut Karaduman  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Türkiye şampiyonu Tekirdağlı yelkenciler, milli takımla yeni başarılara imza atmak istiyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kutsal Güneş Kurnaz ve İlayda Şen, 28 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak ILCA Yarışları'nda mücadele etti.

Kutsal Güneş, ILCA 6 genel ve ILCA 6 gençler kategorilerinde birinci, İlayda ise ILCA 4 kızlar kategorisinde birinci, ILCA 4 genel kategorisinde de ikinci oldu.

Tekirdağlı yelkenciler, gelecek hafta yine Marmaris'te yapılacak yarışlarda da birinci olup milli takımda yer almak için çalışmalarına devam ediyor.

Kutsal Güneş Kurnaz, AA muhabirine, Marmaris'teki yarışın kendisi için çok iyi geçtiğini söyledi.

Yarışlar sonrası yeni müsabakalar için çalışmalara başladıklarını ifade eden Kutsal Güneş, "Yeni yarış için hızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kulüp olarak milli takımdaki sporcu sayımızı artırmak istiyoruz. Son yarışta da güzel sonuçlar alacağız. Milli takımda yer alıp ülkemizi yurt dışında temsil ederek güzel derecelere imza atmak istiyorum." diye konuştu.

İlayda Şen ise her zaman kürsüde olmak için mücadele ettiğini belirterek, "Yarışlar benim için güzel geçti. Diğer yarışta biraz daha iyisini yaparak milli takımda yer alıp ülkemi temsil etmek, yeni madalyalar kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel de sporcularının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Yarışlarda kulüp olarak 7 sporcuyla mücadele ettiklerini aktaran Uzel, "Kutsal açık ara bir dereceyle birinci olarak kulübümüzden birinci sıradan milli takıma girebilecek sporcu oldu. İlayda Şen de aldığı birincilik ve ikincilikle rakiplerine göre milli takım için daha avantajlı. Önümüzdeki hafta yapılacak son yarışları da başarıyla tamamlayıp Kutsal ve İlayda'nın yanında 2 sporcuyu daha milli takıma kazandırıp milli takıma en fazla sporcu veren kulüp olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koruma altındaki Kaçeli koyunları İzmir'deki yaşam parkında yavruladı
Alper Gezeravcı ailesiyle buluştu
İstanbul'da kilometrelerini düşürdükleri araçları satan 17 şüpheli tutuklandı
"Kalkan-12" operasyonlarında 49 göçmen kaçakçısı ve 142 düzensiz göçmen yakalandı
Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor

Benzer haberler

Türkiye şampiyonu Tekirdağlı yelkenciler, milli takımla yeni başarılara imza atmak istiyor

Türkiye şampiyonu Tekirdağlı yelkenciler, milli takımla yeni başarılara imza atmak istiyor

Tekirdağ'daki tekstil fabrikası elektrik ihtiyacının büyük kısmını güneşten sağlıyor

Minik Defne'nin satrançta hedefi Avrupa şampiyonluğu

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları yeni rekorlar kırmaya hazırlanıyor
Trakya'dan geçen ay 171,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi

Trakya'dan geçen ay 171,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi
Balıkçıların beslediği pelikan Osman ile İbo bu sene göç etmedi

Balıkçıların beslediği pelikan Osman ile İbo bu sene göç etmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet