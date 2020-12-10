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Türkiye FIFA dünya sıralamasında yılı 32'nci basamakta tamamladı

Belçika, üst üste 3. yıl FIFA dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Abdulkadir Karakaya   | 10.12.2020
Türkiye FIFA dünya sıralamasında yılı 32'nci basamakta tamamladı

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 2020 yılını 1487 puanla 32. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, 2018 ve 2019'un ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını geçen sene aralık ayından bu yana 12 basamak atlayarak 52. sıradan 40'ıncılığa yükselen Macaristan gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

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