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Türkiye EURO 2020 öncesi son provayı 2 golle kapattı

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova'yı 2-0 yendi.

Hilmi Sever   | 03.06.2021
Türkiye EURO 2020 öncesi son provayı 2 golle kapattı Fotoğraf: Cüneyt Karadağ - Anadolu Ajansı

Paderborn

Türkiye - Moldova

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını Almanya’da sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Moldova ile Paderborn Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli Takım oyuncusu Burak Yılmaz, rakipleriyle mücadele etti. ( Cüneyt Karadağ - Anadolu Ajansı )

A Milli Futbol Takımı'nın, Moldova ile Almanya'da oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

16. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, sol ayağıyla şutunu çekti. Top, kaleci Celeadnic'ten döndü.

29. dakikada ay-yıldızlı ekip rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa uygun pozisyonda Merih Demiral kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Aynı dakikada Moldova'nın sağ kanattan gelişen atağında, Antoniuc ortasını yaptı, Damaşçan kafayı vurdu, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

34. dakikada milli takım önemli bir fırsattan yararlanamadı. Yusuf Yazıcı'nın Moldova ceza sahası yan çizgisi dibinden kullandığı serbest atışta ön direğe doğru hareketlenen Zeki Çelik topa gelişine vurdu. Meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.

36. dakikada Moldova'nın gelişen atağında, Damaşcan'ın pasıyla Türkiye kalesini cepheden gören pozisyonda topla buluşan Platica, sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada milli takım öne geçti. Okay Yokuşlu'nun attığı topu, Hakan Çalhanoğlu bekletmeden şık bir topuk pasıyla Burak Yılmaz'a gönderdi. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak, plase bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 1-0

77. dakikada ay-yıldızlı ekip farkı ikiye yükseltti. Aut atışını kullanan kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun mesafeli pasında ceza alanında topu kontrol eden Cengiz Ünder, önündeki rakibine rağmen sağ çaprazdan yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma, ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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