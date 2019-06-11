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Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında

İzlanda ile Türkiye arasındaki EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hilmi Sever   | 11.06.2019
Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında

Reykjavik

İzlanda - Türkiye

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile Türkiye Laugardalsvöllur Stadı’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları Dorukhan Toköz'ün (14) attığı gol sonrası sevinç yaşadı. ( Abdülhamid Hoşbaş - Anadolu Ajansı ) 

İzlanda ile Türkiye arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

21. dakikada İzlanda öne geçti. Gudmundsson'un ceza sahası dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta, arka direğe gelen topa Ragnar Sigurdsson yakın mesafeden kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

23. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Gunnarsson, sol kanattan bindiren Bjarnason'un önüne pasını gönderdi. Kalesini zamanında terk eden Mert, rakibinin açısını kapattı, Bjarnason'un dokunduğu meşin yuvarlağa ayak koyan Mert, ardından boşta kalan topu tokatlayarak kornere gönderdi.

28. dakikada Sigurdsson sağ kanattan ceza sahasına girdi, yakın mesafeden çaprazdan yerden vuruşunu kaleci Mert son anda çeldi, sonrasında Merih tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Bjarnason sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Gudmundsson'a engel olmak isteyen Hasan Ali'den seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Gylfi Sigurdsson'un sol kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Bjarnason kafayı vurdu, arka direğe açılan topa boşta kalan Ragnar Sigurdsson kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

40. dakikada Türkiye farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde, ön direkte altı pas önünde iyi yükselen Dorukhan Toköz kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1. 

Karşılaşmanın ilk yarısını İzlanda 2-1 önde bitirdi. 

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