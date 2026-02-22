Dolar
43.83
Euro
51.71
Altın
5,103.92
ETH/USDT
1,974.00
BTC/USDT
68,091.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Halil İbrahim Avşar  | 22.02.2026 - Güncelleme : 22.02.2026
Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, başkent Belgrad'daki şampiyonaya 38 sporcuyla katıldı.

Organizasyonda 4 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya elde eden milli atletler, takım halinde Bulgaristan ve Hırvatistan'ın önünde birinci oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ahmet Karadağ, "Belgrad'da 14 madalya kazanarak takım halinde elde ettiğimiz Balkan şampiyonluğu, Türk atletizminin doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, başarılarımızın artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada madalya alan milli sporcular şunlar:

Altın:

4x400 Metre Erkek Bayrak Milli Takımı (İlyas Çanakçı, İhsan Selçuk, Eren Keser, Kubilay Ençü)

Eda Nur Tulum (400 metre)

Sümeyye Erol (3 bin metre)

Emel Dereli (Gülle atma)

Gümüş:

Ömer Faruk Bozdağ (800 metre)

Necati Er (Üç adım atlama)

Mikdat Sevler (60 metre engelli)

Yasemin Zehra Börekçi (Uzun atlama)

Bronz:

4x400 Metre Kadın Bayrak Milli Takımı (Elif Polat, Zeynep Özkara, Elif Ilgaz, Eda Nur Tulum)

Ertan Özkan (60 metre)

Kıyasettin Kara (3 bin metre)

Elif Polat (400 metre)

Derya Kunur (1500 metre)

Demet Parlak (Sırıkla atlama)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD akredite ekipleri ve sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da iftar programında buluştu
Şanlıurfa'da 27 bin 960 sahipsiz hayvan toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 'Kırsalda bereket, küçükbaşa destek' projesini devreye sokuyoruz
İçişleri Bakanı Çiftçi, Siyasallılar Vakfının iftar programına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Devletin de milletin de aynı yöne baktığı bir anlayış içinde hareket ediyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Türkiye, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı

Türkiye rekoru sahibi milli atlet Elif'in Portekiz'deki hedefi "kürsü"

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet