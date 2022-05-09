Türkiye, Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nı 9 madalya ile zirvede bitirdi
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentindeki organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazanan milli takım genel klasmanda birinciliği elde etti.
Türkiye'yi 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla İtalya takip etti. Lüksemburg ise birer altın, gümüş ve bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.