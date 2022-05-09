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Türkiye, Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nı 9 madalya ile zirvede bitirdi

Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nda madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Halil İbrahim Avşar   | 09.05.2022
Türkiye, Avrupa Grand Prix Okçuluk Yarışması'nı 9 madalya ile zirvede bitirdi

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentindeki organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazanan milli takım genel klasmanda birinciliği elde etti.

Türkiye'yi 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla İtalya takip etti. Lüksemburg ise birer altın, gümüş ve bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.

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