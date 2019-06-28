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Turkish Airlines Antalya Open'da ilk finalist Kecmanovic

Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ilk finalist, Sırp sporcu Miomir Kecmanovic oldu.

Oktay Özden   | 28.06.2019
Turkish Airlines Antalya Open'da ilk finalist Kecmanovic

Antalya

Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen Turkish Airlines Antalya Open turnuvasının 7. gününde, teklerde ilk yarı final mücadelesi gerçekleştirildi.

Final bileti almak için korta çıkan Miomir Kecmanovic, turnuvanın 3 numaralı seribaşı Avustralyalı Jordan Thompson ile karşılaştı.

ATP seviyesinde kariyerinin ilk yarı finaline uzanan 19 yaşındaki Sırp tenisçi, dünya sıralamasında 45. basamakta yer alan 25 yaşındaki rakibi Thompson'u 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

2 saat 51 dakika süren mücadelede, ilk seti 7-6 kaybeden Kecmanovic, ikinci set ile son seti 7-6 kazandı.

Kariyerinin ilk ATP finaline yükselen Sırp tenisçi, turnuvanın 4 numaralı seribaşı İspanyol Carreno Busta ile İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego karşılaşmasının galibiyle yarın final maçında karşılaşacak.

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