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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Türk dondurmacı, Dünya Kupası'na gelen futbolseverleri "Maraş dondurmasıyla" tanıştırıyor

Türk dondurmacı Harun Ardağ, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın oynandığı Katar'ın başkenti Doha'daki futbolseverleri Maraş dondurmasıyla buluşturuyor.

Serdar Bıtmez, Ekrem Biçeroğlu, Hamdi Yıldız   | 23.11.2022
Türk dondurmacı, Dünya Kupası'na gelen futbolseverleri "Maraş dondurmasıyla" tanıştırıyor Fotoğraf: Serdar Bıtmez/AA

Doha

Ardağ'ın Doha'nın ticaret merkezi kabul edilen çarşısı Suk Vakıf'taki dondurma tezgahının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen Dünya Kupası taraftarları Ardağ'ın, ilgi çekici "dondurma gösterisiyle" eğlenceli dakikalar yaşıyor.

AA muhabirine konuşan Ardağ, "Türkiye kupaya katılmasa da biz katıldık. Türkiye'yi dondurmasıyla temsil ediyoruz, Maraş dondurmasını da lezzetiyle şovuyla dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

Ardağ, Dünya Kupası için Katar'a gelen taraftarlardan özellikle Güney Amerikalıların dondurmaya ilgisinin büyük olduğunu belirterek, "Brezilya, Arjantin ve Şili'den gelen taraftarlar satış esnasındaki şovdan hoşlanıyorlar ve çok eğleniyorlar. Yaptığım şovlar, Güney Amerika'da çok izleniyor." diye konuştu.

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