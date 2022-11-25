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Tunus ile Avustralya, 2022 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçlarında karşılaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta yarın karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan   | 25.11.2022
Tunus ile Avustralya, 2022 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçlarında karşılaşacak

Doha

Al Janoub Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıkacak.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

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