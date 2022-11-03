Trabzonspor yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek
UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yenen Trabzonspor, grupta 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.
Trabzon
7. dakikada Trabzonspor golü buldu. Sol bindiren Eren Elmalı'nın pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı önünden sert vuruşunda, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
13. dakikada Bakasetas'ın pası sonrası topla buluşan Trezeguet'nin ceza alanı çizgisi yakınından şutunda , yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
15. dakikada yine Trezeguet'nin pasına hareketlenen Yusuf Yazıcı'nın yakın mesafeden vuruşunda, top üsten auta gitti.
22. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Bartra'nın kafa vuruşunda, kaleci Dibusz'u geçen topu çizgi üzerinde savunma çıkardı.
41. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Bakasetas'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz topu kornere çeldi.
67. dakikada Bakesetas'ın ceza alanı dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.
74. dakikada Zachariassen sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılarak topu Mercier'e aktardı. Bu futbolcunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu uzaklaştırdı.
86. dakikada Paszka'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Kovacevic'in kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
87. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Dibusz yatarak topu çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
Ferencvaros Teknik Direktörü Cherchesov: İyi bir maç oynadık
Trabzonspor'a 1-0 yenilmesine karşın grubu lider bitiren Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov, mücadelelerinden memnun olduğunu söyledi.
Cherchesov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Deplasmanda tabii ki biz de kazanmak istedik. Onlar da kazanmak istedi. İyi bir maç oynadık. Biz grup lideri olarak çıktığımız için mutluyuz. 47 yılın ardından grup lideri olarak bir sonraki aşamaya çıkmayı garantiledik." dedi.
Her maçın analizini yaptıklarını, bu karşılaşmanın da analizini yapacaklarını anlatan Cherchesov, bu şekilde yollarına devam edeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.