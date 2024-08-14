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Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk olacak

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk olacak.

Hasan Taşcan  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Trabzonspor, Rapid Wien'e konuk olacak

Trabzon

Allianz Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılığını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mindaugas Jackus olacak.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkacak.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.

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