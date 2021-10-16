Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de Superpole yarışında ikinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında ilk gün Superpole yarışında ikinci oldu.
Ankara
Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde bugünkü ilk yarış öncesi sıralama yarışında mücadele etti.
Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, sıralama yarışında damalı bayrağı ikinci sırada geçerek, ilk yarışa ikinci cepten başlama hakkı elde etti.
Superpole yarışını, Ducati pilotu Scott Redding birinci, bir diğer Ducati pilotu Axel Bassani ise üçüncü sırada bitirdi.
Şampiyonanın Arjantin ayağındaki ilk yarış, TSİ 21.00'de başlayacak.
Can Öncü Arjantin'de 3. olarak podyuma çıktı
Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin'deki 11. ayağında gerçekleştirilen ilk yarışta 3. olarak podyum sevinci yaşadı.
Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu, Arjantin'de 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde mücadele etti.
Can Öncü, büyük çekişmenin yaşandığı yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek podyuma çıktı.
Yarışı, Yamaha pilotu Jules Cluzel birinci, bir başka Yamaha pilotu Manuel Gonzalez ise ikinci sırada tamamladı.
Milli sporcu, bu sonuçla şampiyonada genel klasmanda 143 puanla 7. sıraya yükseldi.
Can Öncü, yarın TSİ 19.30'da aynı pistte ikinci yarışta boy gösterecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.