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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo'da güvenlik görevlisine saldıran judocu Gogotchuri, Paralimpik 2020'den diskalifiye edildi

Japonya'da kaldığı otelde güvenlik görevlisine saldıran Gürcistan Judo Takımı sporcusu Zviad Gogotchuri, Paralimpik 2020'den diskalifiye edildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.08.2021
Tokyo'da güvenlik görevlisine saldıran judocu Gogotchuri, Paralimpik 2020'den diskalifiye edildi

Tokyo

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Gürcü judoka Zviad Gogotchuri'nin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre otel güvenlik görevlisinin kaburgasını kırdığı iddiasıyla hafta başından beri gözaltında tutulan Gogotchuri turnuvadan diskalifiye edildi.

Gürcistan Paralimpik Judo Takımı sporcuları, kaldıkları otelin koridorunda yaptıkları gürültü sonrası güvenlik görevlisince uyarılmış, uyarı sonrası öfkelenen Zviad Gogotchuri, güvenlik görevlisine saldırmıştı. Görgü tanıkları sporcunun olay sırasında alkollü olduğunu bildirmişti.

Emniyet kaynakları, sorgusunda Gogotchuri'nin suçunu itiraf ettiğini aktarmıştı.

34 yaşındaki Gogotchuri, Rio 2016 Olimpiyatlarında 90 kiloda altın madalya kazanmıştı.


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