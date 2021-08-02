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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo'da erkekler uzun atlamada altın madalyayı Yunan sporcu Tentoglou kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler uzun atlamada altın madalyanın sahibi Yunanistan'dan Miltiadis Tentoglou oldu.

Erkan Tiryaki   | 02.08.2021
Tokyo'da erkekler uzun atlamada altın madalyayı Yunan sporcu Tentoglou kazandı

Tokyo

Olimpiyat Stadı'nda yapılan yarışta Yunan Miltiadis Tentoglou 8.41 metrelik atlayışıyla olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.

Gümüş ve bronz madalyayı ise Kübalı atletler elde etti. Gümüş madalyayı Juan Miguel Echevarria, bronz madalyayı ise Maykel Masso kazandı.

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