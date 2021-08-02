Tokyo'da erkekler uzun atlamada altın madalyayı Yunan sporcu Tentoglou kazandı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde erkekler uzun atlamada altın madalyanın sahibi Yunanistan'dan Miltiadis Tentoglou oldu.
Tokyo
Olimpiyat Stadı'nda yapılan yarışta Yunan Miltiadis Tentoglou 8.41 metrelik atlayışıyla olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.
Gümüş ve bronz madalyayı ise Kübalı atletler elde etti. Gümüş madalyayı Juan Miguel Echevarria, bronz madalyayı ise Maykel Masso kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.