Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,238.70
BTC/USDT
48,930.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “2. Orman Yangınları Çalıştayı”nda konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo'da Ali Öztürk ve Kübra Korkut'tan bronz madalya

Erkan Tiryaki   | 28.08.2021
Tokyo'da Ali Öztürk ve Kübra Korkut'tan bronz madalya

Ankara

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, yarı finalde son paralimpik şampiyonu Çinli raket Ningning Cao'ya yenilerek bronz madalyada kaldı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında milli sporcu, 2016 Rio'da altın madalya alan ve dünya şampiyonluğu da bulunan Cao'ya karşı mücadele etti.

Setlerde güçlü rakibini zorlayan Ali, 11-7, 11-9 ve 11-9'luk set sonuçlarıyla 3-0 yenildi ve final oynama şansını kaybetti.

Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak birer altın ve bronz, Dünya Şampiyonası'nda bir altın madalyası bulunan Ali Öztürk, kariyerine bireyselde ilk olimpiyat madalyasını da bronz olarak 2020 Tokyo'da ekledi. Ay-yıldızlı sporcu, takım kategorisinde ise 2016 Rio'da bronz madalya elde etmişti.

Kübra Korkut rövanşı Tokyo'da da alamadı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, yarı finalde Hollandalı Kelly van Zon'a yenilerek bronz madalya kazandı.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında Kübra, 2012 Londra ve 2016 Rio'da altın madalya alan, 3 dünya ile 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan güçlü rakibi Zon'la karşılaştı.

İlk seti 11-8 kaybeden Kübra, ikinci seti rahat bir oyunla 11-3 alarak maça 1-1'lik dengeyi getirdi. Sonraki iki seti 11-9 ve 11-6 kaybeden 27 yaşındaki milli sporcu, sahadan 3-1 yenik ayrıldı ve finale kalamadı.

Kübra Korkut, daha önce 4 kez yenildiği rakibinden rövanşı Tokyo'da da alamadı.

2016 Rio'da finalde Zon'la karşılaşan milli sporcu, rakibine 3-0 yenilmiş ve gümüş madalyada kalmıştı.

Kübra, 2010 ve 2018 Dünya Şampiyonası ile 2019 Avrupa Şampiyonası'nda da finalde Hollandalı sporcuya kaybederek altın madalyaya uzanamamıştı.

Hollandalı sporcuya Tokyo'da bir kez daha kaybeden Kübra, bireyselde kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını bronz olarak elde etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da aşılama oranı yüzde 85'i geçti
ABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü

Benzer haberler

Tokyo'da Ali Öztürk ve Kübra Korkut'tan bronz madalya

Tokyo'da Ali Öztürk ve Kübra Korkut'tan bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Ali Öztürk, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi

Paralimpik Oyunları'nda Besra Duman bronz madalya kazandı

Paralimpik Oyunları'nda Besra Duman bronz madalya kazandı
Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Türkmenoğlu, dünya rekoru kırdı

Okçulukta erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Türkmenoğlu, dünya rekoru kırdı
Yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye finale kaldı

Yüzmede karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye finale kaldı