Euro
10.11
Dolar
8.54
BIST 100
1,414.36
Altın
1,810.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Erdoğan, milli sporcularla basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde başlayıp Menteşe ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo'da 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan, altın madalya elde etti

Çin'in 14 yaşındaki en genç sporcusu Quan Hongchan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar 10 metre platform atlamada altın madalya kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 05.08.2021
Tokyo'da 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan, altın madalya elde etti

İstanbul

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan finalde Çin'in olimpiyatlardaki en genç sporcusu Quan Hongchan, 466,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Çin'in 15 yaşındaki sporcusu Chen Yuxi, 425,40 puanla gümüş madalya aldı. Avustralyalı Melissa Wu ise 371,40 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi
Japonya'da uzmanlardan Kovid-19'a karşı ülke geneli için olağanüstü hal çağrısı
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Tokyo'da 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan, altın madalya elde etti

Tokyo'da 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan, altın madalya elde etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında günün 'ilginç' olayları

Türkiye 94. olimpiyat madalyasını Mete Gazoz ile kazandı

Tokyo 2020'de Kenyalı atlet Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif çıktı

Tokyo 2020'de Kenyalı atlet Mark Otieno Odhiambo'nun doping testi pozitif çıktı
Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Tokyo'dan madalya ile dönmenin sevincini yaşıyor

Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Tokyo'dan madalya ile dönmenin sevincini yaşıyor
Tokyo 2020'de boks maçında 'kulağı ısırma' teşebbüsü

Tokyo 2020'de boks maçında 'kulağı ısırma' teşebbüsü