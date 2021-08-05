Tokyo'da 14 yaşındaki Çinli Quan Hongchan, altın madalya elde etti
Çin'in 14 yaşındaki en genç sporcusu Quan Hongchan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar 10 metre platform atlamada altın madalya kazandı.
İstanbul
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan finalde Çin'in olimpiyatlardaki en genç sporcusu Quan Hongchan, 466,20 puanla altın madalyanın sahibi oldu.
Çin'in 15 yaşındaki sporcusu Chen Yuxi, 425,40 puanla gümüş madalya aldı. Avustralyalı Melissa Wu ise 371,40 puanla bronz madalyayı boynuna taktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.