Dolar
8.27
Euro
9.82
Altın
1,815.07
ETH/USDT
3,748.00
BTC/USDT
49,873.00
BIST 100
1,482.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’de “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması” programında konuşuyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Meryem Çavdar finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Erkan Tiryaki   | 02.09.2021
Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Meryem Çavdar finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi

Ankara

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Meryem, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden 2019 dünya üçüncüsü Anna Poddubskaia'yla karşılaştı.

2019'da Avrupa şampiyonluğu, 2017'de de dünya üçüncülüğü bulunan Meryem, rakibi 3 raunt sonunda 22-11 yenerek adını finale yazdırdı.

Meryem'in Perulu Leonor Espinoza Carranza'yla oynacağı altın madalya müsabakası TSİ 15.00'te başlayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de ambulanslardan yapılan anonslarla vatandaşlar aşıya davet ediliyor
İran DSÖ'nün küresel erişim programı kapsamında yaklaşık 1,5 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim aldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz 'küresel aşı eşitsizliği'ne dikkati çekti
Kovid-19'a karşı 'çocukların okul kıyafetlerinin her gün yıkanması' uyarısı
'Antikorum yüksek bana bir şey olmaz' demeyin

Benzer haberler

Meryem Çavdar Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyayı garantiledi

Meryem Çavdar Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalyayı garantiledi

Paralimpik Oyunları'nda kadınlar golbolde Türkiye finale yükseldi

Tekvando kadınlar K44 49 kiloda Meryem Çavdar yarı finale yükseldi

Atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde Hamide Doğangün finale çıktı

Atletizm kadınlar 400 metre T53 kategorisinde Hamide Doğangün finale çıktı
Türkiye kadınlar golbolde yarı finale yükseldi

Türkiye kadınlar golbolde yarı finale yükseldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücüler yurda döndü

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücüler yurda döndü