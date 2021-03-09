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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi

Japonya'da hükümetin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na deniz aşırı seyirci kabul edilmemesine karar verdiği bildirildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.03.2021
Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japon Kyodo ajansının haberine göre, konuya ilişkin resmi açıklama, hükümet ve Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi'nin, ay sonunda Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile gerçekleştireceği video konferansın ardından yapılacak.

Haberde, hükümetin, Japon halkının artan sağlık endişeleri ve birçok ülkede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantları yüzünden yurt dışından seyirci gelmesinin mümkün olmadığı sonucuna vardığı ifade edildi.

Olimpiyat meşalesi turunun başlayacağı 25 Mart'taki törenin de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla seyircisiz düzenleneceği öne sürüldü.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmişti.

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Tokyo Olimpiyatları'na deniz aşırı seyirci alınmayacağı iddia edildi
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