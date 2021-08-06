Euro
10.09
Dolar
8.53
BIST 100
1,431.78
Altın
1,799.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 382'ye çıktı

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 382'ye yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.08.2021
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 382'ye çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 29 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Son 24 saatte virüs bulaşan 29 kişi arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.

Böylece, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 382'ye çıktı.

Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Anayasa Konseyinin tartışmalı Kovid-19 yasasını onaylaması protesto ediliyor
BM: Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 24 bin 297 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 382'ye çıktı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 382'ye çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karateci Ali Sofuoğlu bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı

Fransa'da Anayasa Konseyinin tartışmalı Kovid-19 yasasını onaylaması protesto ediliyor

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı

Fransa'da Anayasa Konseyi, tartışmalı Kovid-19 ile mücadele yasasını onayladı
Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için e-Nabız mobil uygulamasından da gönüllü olunabiliyor

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için e-Nabız mobil uygulamasından da gönüllü olunabiliyor