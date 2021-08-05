Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 353'e çıktı
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 353'e yükseldi.
Tokyo
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 31 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 31 kişi arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer alıyor.
Turnuva kapsamında hizmet veren 16 sözleşmeli çalışan, 7 resmi yetkili, 3 medya mensubu da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.
Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 353'e çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.