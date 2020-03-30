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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

Berad Büyük   | 30.03.2020
Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

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