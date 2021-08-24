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Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi: Paralimpik Oyunları'nda Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcular ile Japon halkının yeni tip koronavirüse karşı korunması için tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.08.2021
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi: Paralimpik Oyunları'nda Kovid-19'a karşı tüm tedbirler alınacak

Tokyo

Komite Başkanı Haşimoto Seiko ile Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons, ortak basın toplantısında turnuvaya yönelik değerlendirmede bulundu.

Haşimoto, turnuvada yarışacak paralimpik sporcular ile Japon halkının sağlığının korunması amacıyla Kovid-19'a karşı "tüm tedbirlerin alınacağını" belirterek, "Oyunları en son gününe kadar taşıyacak ve başarıya ulaştıracağız" dedi.

IPC Başkanı Parsons da hem sporcu hem de resmi yetkililerin salgın tedbirlerine uymasını beklediklerini dile getirerek, "Onların ve Japon halkının sağlığı riske edilmeden oyunlar düzenlenecektir." diye konuştu.

Parsons, "Sık sık karşılaştığım 'güvenli bir turnuva düzenleyebilecek miyiz ?' sorusunun cevabı, evet. Güvenle düzenleyemeyecek olsak en başından burada olmazdık." dedi.

Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı

Öte yandan Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 154'e yükseldiği bildirildi.

Organizasyon Komitesi, yarın başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 10 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında Tokyo'daki sporcu semtinde kalan bir sporcu ile bir komite yetkilisi, bir medya mensubu, 4 sözleşmeli çalışan ve bir resmi yetkili de bulunuyor.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni bugün yapılacak ve 5 Eylül'e kadar sürecek.

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