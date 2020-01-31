Euro
6.61
Dolar
5.98
BIST 100
119,665.00
Altın
1,580.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda rakibini 3-1 mağlup eden 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, finalde 7 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic'in rakibi oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 31.01.2020
Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı

Ankara

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile karşılaşacak isim, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4'e kalan Thiem ile Zverev arasındaki maçla belirlendi.

26 yaşındaki Thiem, yağmur nedeniyle ilk setin yarısından itibaren çatısı kapanan kortta oynanan karşılaşmayı, 3-1 (3-6, 6-4, 7-6, 7-6) kazandı.

Son 2 yıldır Fransa Açık'ta final oynayan Avusturyalı tenisçi, Avustralya Açık'ta ilk kez adını finale yazdırdı.

7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile Thiem arasındaki final, 2 Şubat Pazar günü oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı

Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı

Avustralya Açık'ta ilk finalist Djokovic

Avustralya Açık'ta Kenin'in finaldeki rakibi Muguruza oldu

Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı

Dünya 1 numarası Barty, Kenin'e takıldı
Dünya 1 numarası Avustralya Açık'ta yarı finali göremedi

Dünya 1 numarası Avustralya Açık'ta yarı finali göremedi
Zverev ve Muguruza, Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde

Zverev ve Muguruza, Avustralya Açık'ta ilk kez yarı finalde