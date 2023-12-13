THF, "360' Master Planı" kapsamında 2 bin 517 öğrenciye hentbol eğitimi veriyor
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) arasında imzalanan "360' Master Planı" projesiyle 2 bin 517 öğrenciye hentbol eğitimi veriliyor.
Ankara
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde uluslararası uzmanlardan hentbol eğitimi alan 37 farklı ilden 83 antrenör, 2015-2016 doğumlu kız ve erkek çocuklara yönelik toplam 2 bin 517 öğrenciye hentbol eğitimi yaptırıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THF Gelişim Direktörü ve Master Plan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Bilge, şunları kaydetti:
"Hentbolun kitleler için çekiciliğinin artırılması, altyapılarda büyük potansiyelin hentbola yönlendirilmesi, altyapı ile üstyapı düzeyi arasındaki bağın güçlendirilmesi, Türk hentbolunun uluslararasılaşması ve her anlamda sürdürülebilir gelişim sağlamak için THF ile EHF arasında imzalanan 360' Master Planı projesi çerçevesinde, uluslararası uzmanlardan hentbol eğitimi alan 37 farklı ilden 83 antrenörün çalışmaları üçüncü ayını tamamladı. 2015-2016 doğumlu kız ve erkek çocuklara yönelik 2 bin 517 öğrencimizin kaydı bulunuyor."
Prof. Dr. Bilge, antrenörlerin haftada dört gün üzerinden çalışmalarını raporlandırdıklarını belirterek, "7-8 yaş grubu antrenman programları, çok yönlü sportif gelişim ve hentbol eğitimi amaçlı hazırlandı. Hentbol branşının amaç değil araç olarak yansıtıldığı tüm egzersizler yine oyun ve eğlence içeriğiyle sporcu havuzumuzla buluşmakta. Her antrenmanda yaş gruplarına özgü kuvvet çalışmaları da oyun ve yarışma niteliğindedir. Projenin finali için haziran ayının ikinci haftasında eş zamanlı olarak 7 bölgede iki gün sürecek festival planlanıyor." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.