TFF: Mevcut yayıncı ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına karar verildi

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TFF, Digiturk ile 2 yıllık sözleşme yapılmasına karar verdi

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen yayın ihalesi ile ilgili değerlendirmede bulunduğu kaydedildi.

Yunus Kaymaz   | 23.06.2022
TFF, Digiturk ile 2 yıllık sözleşme yapılmasına karar verdi

İstanbul

Yönetim kurulunun, daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonundan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle komisyonun işlevini yapamaması, İstekli'lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar verdiği aktarıldı.

Açıklamada, transfer sezonunun açılması ve kulüplerin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Sözleşmenin imza töreni yarın TFF'nin Riva'daki idari merkezinde saat 10.00'da düzenlenecek.


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