Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Atalanta tur atladı
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 6. ve son maçlar oynandı. Grupta Manchester City'nin ardından tur atlayan takım, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Atalanta oldu.
Ankara
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son günü, 2 maçla başladı.
Son karşılaşmalar öncesi C Grubu liderliğini garantileyen Manchester City, Dinamo Zagreb deplasmanından Jesus'un 34, 50, 54 ve Foden'ın 84. dakikadaki golleriyle 4-1 galip ayrıldı.
Atalanta, konuk olduğu Shakhtar Donetsk'i 3-0 yenerek tarihinde ilk defa mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi başardı.
İtalyan ekibine turu getiren golleri, 66. dakikada Castagne, 80. dakikada Pasalic ve 90+4'üncü dakikada Gosens attı.
Grubu 3. sırada bitiren Shakhtar Donetsk ise adını UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna yazdırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.