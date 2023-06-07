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Son şampiyon Swiatek ve Haddad Maia, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve 14 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia, yarı finale çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Son şampiyon Swiatek ve Haddad Maia, Fransa Açık'ta yarı finale yükseldi

Ankara

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 11. gününün sabah seansında, tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.

2020 ve 2022 şampiyonu Swiatek, geçen yılın finalisti Coco Gauff'u (6 numaralı seribaşı) 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek son 4'e kaldı.

Haddad Maia ise Ons Jabeur (7) karşısında ilk seti 6-3 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 7-6 ve 6-1 kazanarak Swiatek'in rakibi oldu.

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