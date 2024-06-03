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Son şampiyon Djokovic, zorlansa da Fransa Açık'ta çeyrek finale çıktı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Son şampiyon Djokovic, zorlansa da Fransa Açık'ta çeyrek finale çıktı

Ankara

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. günündeki tekler maçlarından 6'sı tamamlandı.

Tek erkeklerde 2023'te dahil 3 şampiyonluğu bulunan Djokovic ile 23 numaralı seribaşı Cerundolo, 4. turda karşılaştı. İlk seti 6-1 kazanan Djokovic, bacağındaki sakatlık yüzünden tıbbi mola almak zorunda kaldığı 2. seti 7-5 kaybetti.

Cerundolo, sakatlığından dolayı zorlanan Djokovic karşısında 3. seti de alarak 2-1 öne geçti. Fakat Djokovic, sonraki setleri 7-5 ve 6-3'lük skorla hanesine yazdırarak 4 saat 39 dakika sonunda korttan galip ayrıldı.

Erkeklerdeki diğer 4. tur maçında Alex De Minaur (11 numaralı seribaşı), Daniil Medvedev'i (5) 4-6, 6-2, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Sabalenka ve Rybakina çeyrek finalde

Tek kadınlarda Aryna Sabalenka (2) ve Elena Rybakina (4) yollarına devam etti. Sabalenka, Emma Navarro'yu (22), Rybakina da Elina Svitolina (15) 2-0'lık skorla geçerek son 8 isim arasına girdi.

Jasmine Paolini (12), Elina Avanesyan'ı 2-1, Mirra Andreeva ise Varvara Gracheva 2-0 yenerek tur atladı.

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