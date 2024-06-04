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Dünyadan Spor

Son şampiyon Djokovic, sakatlığı yüzünden Fransa Açık'tan çekildi

Sinner, 10 Haziran'da güncellenecek erkekler dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantiledi.

Hüseyin Burak Demirer  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Son şampiyon Djokovic, sakatlığı yüzünden Fransa Açık'tan çekildi

Ankara

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek finale yükseldiği Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Turnuvası'ndan sakatlığı nedeniyle çekildi.

Tek erkeklerde geçen yıl da dahil 3 şampiyonluğu bulunan Djokovic'e, 3. turda Lorenzo Musetti ve 4. turda Francisco Cerundolo'ya karşı oynadığı 5 setlik maçlar pahalıya mal oldu.

Roland Garros'nun resmi hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 24 şampiyonlukla Margaret Court'la en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi ünvanını paylaşan Djokovic, sağ dizindeki sakatlık yüzünden Fransa Açık'tan çekilmek zorunda kaldı.

İki karşılaşmanın toplamında 9 saatten fazla kortta kalan 37 yaşındaki yıldız tenisçi, Cerundolo maçının 2. setinde tıbbi mola almıştı.

Sinner dünya 1 numarasına yükselecek

Djokovic'in çeyrek finaldeki rakibi 7 numaralı seribaşı Casper Ruud (2022 ve 2023 finalisti), hükmen galibiyetle tur atladı.

2 numaralı seribaşı Jannik Sinner, son şampiyon Djokovic'in bıraktığı puanlar sonrası 10 Haziran'da güncellenecek erkekler dünya sıralamasında zirveye çıkmayı garantiledi.

2024 Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşayan 22 yaşındaki Sinner, dünya 1 numarasına yükselen ilk İtalyan erkek tenisçi olacak.

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