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Solskjaer: Zihinsel olarak hazır olmayan futbolcuları oynamaya zorlayamayız

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zihinsel olarak hazır hissetmeyen futbolcuları maça çıkmaya zorlayamayacaklarını söyledi.

Abdulkadir Karakaya   | 08.05.2020
Solskjaer: Zihinsel olarak hazır olmayan futbolcuları oynamaya zorlayamayız

Ankara

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zihinsel olarak hazır hissetmeyen futbolcuları maça çıkmaya zorlayamayacaklarını söyledi.

Norveçli teknik adam, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, futbolcuların durumlarını yakından takip ettiklerini ve futbola yeniden başlama konusunda uzman görüşlerini dinleyeceklerini belirtti.

Doktorların oyuncularla sürekli görüşmeler yaptığını kaydeden Solskjaer, "Zihinsel olarak hazır olmayan futbolcuları oynamaya zorlayamayız. Futbolcuların sağlığı önceliğimiz ve bu konuda hiçbir risk almayacağız." ifadelerini kullandı.

Premier Lig maçlarının tarafsız sahada oynanması yönündeki önerileri değerlendiren 47 yaşındaki teknik direktör, "Futbol her zaman taraftar, oynadığınız ortam ve atmosfer hakkındadır ancak ilginç zamanlardan geçiyoruz. Neye karar verilirse verilsin futbola dönmek herkes için moral verici olacak." yorumunu yaptı.

Futbolcularla tokalaşıp sarılmaya alışkın olduklarını anımsatan Solskjaer, "Şimdi bunların hepsi gitmiş durumda. Benim asıl endişem, nasıl geri döneceğimiz ve o ortamı nasıl yeniden inşa edeceğimiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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