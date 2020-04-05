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Sokağa çıkma yasağını delen futbolcuya 3 ay ev hapsi cezası

Sırbistan'da yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını delen futbolcu Aleksandar Prijovic'e 3 ay ev hapsi cezası verildi.

Berad Büyük   | 05.04.2020
Sokağa çıkma yasağını delen futbolcuya 3 ay ev hapsi cezası

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımında forma giyen 29 yaşındaki Sırp forvet Aleksandar Prijovic, Sırbistan'ın başkent Belgrad'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını deldiği için mahkemece suçlu bulundu.

Prijovic ve beraberindeki 19 kişi, bir otelin barında bir araya gelerek sokağa çıkma yasağını deldiği için gözaltına alınmıştı.

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