Socios.com ve Sony Pictures, Spider-Man'i süper futbol taraftarına dönüştürüyor
Sony Pictures ve Socios.com, yeni Spider-Man macerasını tanıtmak üzere ortaklığa gidiyor.
İstanbul
Taraftar etkileşim platformu Socios.com ile Sony Pictures arasındaki promosyon anlaşması kapsamında, Socios.com fan token sahipleri, Oscar ödüllü Spider-Man: Into the Spider-Verse filminin devamı niteliğindeki Spider-Man: Across the Spider-Verse filminin Los Angeles'taki dünya galasına katılma fırsatı yakalayacak.
Kullanıcılar ayrıca, Madrid, Milano ve Londra’daki galalara gitme, filmi farklı Avrupa şehirlerinde izlemek üzere biletler kazanma, resmi Spider-Man ürünlerini hediye alma fırsatına sahip olacak.
Socios.com fan token sahiplerinin başrolünde olduğu bir video serisiyle Socios.com, 'Kendi hikayeni yaz' sloganına uygun biçimde, taraftarların takımlarıyla etkileşim kurmalarına, sadakatlerinden ötürü ödüllendirilmelerine ve özel ödüllere ulaşmalarına aracılık eden dijital fayda varlıkları olan fan tokenlar vasıtasıyla spor tutkunlarına ve kullanıcılarına kendi hikayelerini yazma fırsatı tanıyor.
Socios.com kurucusu ve Üst Yöneticisi Alexandre Dreyfus, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Socios.com kullanıcıları dünyayı kurtarmak için kötülerle savaşmasa da fan tokenlar sayesinde takım kararlarına etki etmek, promosyonlara, özel ürün ve deneyimlere erişmek gibi, diğer taraftarlarda olmayan bazı özel güçlere sahiptirler. Sony Pictures'a bizim canlı global taraftar topluluğumuzla bağ kurma fırsatı verecek, bize de vizyonumuzu ve platformumuzu daha geniş bir izleyici kitlesine taşıyacak, fan token sahiplerine yeni ve heyecan verici fırsatlar sunacak bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Spor ve eğlence endüstrisinin benzeştiğini vurgulayan Sony Pictures Pazarlama ve Dağıtım Başkan Yardımcısı Alessia Garulli ise "Spor ve eğlence endüstrilerinin ne kadar benzeştiklerini tasdikleyen bu yenilikçi iş birliği ile ilgili son derece istekliyiz. Spider-Man: Across the Spider-Verse filmindeki çoklu Spider-Man evreni ile blok zincir teknolojisinin taraftarlara sunduğu yeni etkileşim fırsatlarını birbirlerine destek çıkacak biçimde konumlandıran bir ortak tanıtım projesi bu." değerlendirmesinde bulundu.
Sony Pictures İspanya Pazarlama Direktörü Pepe Ramirez de "Sony Pictures'da biz hayran toplulukları oluşturacak, onları harekete geçirip etkileşim kurmaya itecek yeni yollar keşfetmekle yakından ilgiliyiz. Socios.com'un spor dünyası için yaptıkları eğlence endüstrisi için önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu yüzden biz de bu heyecan verici iş birliği sayesinde yeni şeyler keşfetmek için sabırsızlanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.