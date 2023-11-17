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Sinner'in galibiyeti, Djokovic'i ATP Finalleri'nde yarı finale taşıdı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Jannik Sinner ile Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Sinner'in galibiyeti, Djokovic'i ATP Finalleri'nde yarı finale taşıdı

Ankara

İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'un ev sahipliği yaptığı sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'nde, Tekler Yeşil Grup'ta iki maç oynandı.

İlk maçta dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 7-6, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetine ulaştı.

4 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ise Danimarkalı Holger Rune'u 6-2, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Bu maçı Rune'un kazanması halinde Djokovic, turnuvaya veda edecekti.

Grubunda 3'te 3 yapan Sinner lider, 2023 yılını dünya sıralamasının zirvesinde tamamlamayı garantileyen Djokovic ise ikinci olarak yarı finale yükseldi.

Turnuvaya, Kırmızı Grup'ta Carlos Alcaraz-Daniil Medvedev ve Andrey Rublev-Alexander Zverev maçlarıyla devam edilecek.

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