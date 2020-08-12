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Shakhtar Donetsk ve Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve İspanya'nın Sevilla takımları, yarı finale yükseldi.

Yunus Kaymaz   | 12.08.2020
Shakhtar Donetsk ve Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalde

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek final turu, Almanya'nın Gelsenkirchen ve Duisburg kentlerinde oynanan iki maçla tamamlandı. 

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, 2. dakikada Junior Moraes, 22. dakikada Taison, 75. dakikada penaltıdan Alan Patrick ve 88. dakikada Dodo'nun golleriyle İsviçre temsilcisi Basel'i 4-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Basel'in golünü 90+2. dakikada Ricky van Wolfswinkel kaydetti.

Shakhtar Donetsk, yarı finalde İtalya temsilcisi Inter ile eşleşti.

Müzesinde 5 UEFA Avrupa Ligi kupası bulunan İspanyol ekibi Sevilla, İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı 88. dakikada Lucas Ocampos'un golüyle 1-0 mağlup etti ve yarı final biletini aldı.

Wolverhampton, karşılaşmanın 13. dakikasında Raul Jimenez ile penaltı atışından yararlanamadı.

Sevilla'nın yarı finaldeki rakibi ise bir başka İngiliz takımı Manchester United oldu.

Yarı final maçları, 16-17 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Köln ve Düsseldorf kentlerinde oynanacak.

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