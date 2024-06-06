Dolar
32.24
Euro
35.11
Altın
2,372.65
ETH/USDT
3,832.00
BTC/USDT
71,100.00
BIST 100
10,279.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni'nde konuşuyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan genel kurul öncesi gelecek hedefleri ve seçim gündemine ilişkin İstanbul Kongre Merkezi'nde kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Almanya ayağında yarışan milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda şampiyon oldu Fotoğraf: Murat Kaynak/AA

Ankara

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Şevval İlayda ile Yusuf, Münih kentinde düzenlenen organizasyondaki final maçında, Çinli Jiang Ranxin-Xie Yu ikilisiyle karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 17-13 kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Ferdi müsabakalarda ise Yusuf 4'üncü, Şevval İlayda 8'inci sırayı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İletişim Başkanı Altun'dan Özbekistan'la medya, iletişim alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldi
Bakan Göktaş'tan, mezuniyet gösterisine alınmayan otizmli çocuğa destek
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Çocuklarımızın öğrendiklerini pratik hayata geçirebilmeleri için müfredatı değiştirdik

Benzer haberler

Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

Milli atıcı Pelin'in "depremden Paris'e" olimpiyat mücadelesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet