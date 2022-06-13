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Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ı mağlup etti

Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, IBSA Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi.

Erkan Tiryaki   | 13.06.2022
Sesi Görenler Milli Futbol Takımı, Yunanistan'ı mağlup etti Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonunun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki milli takım, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen şampiyonadaki üçüncü maçında Yunanistan'la karşılaştı.

İlk yarıyı Emre Aslan'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan milliler, aynı oyuncunun ikinci yarıdaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Skoru belirleyen golü ise Emrah Öcal kaydetti: 3-0.

İlk maçta Çekya'yı 9-0 yenen, ikinci karşılaşmasında Fransa'ya 2-1 mağlup olan milli takım, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti.

Milliler, A Grubu'ndaki son maçında yarın ev sahibi İtalya'yla karşılaşacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, bu galibiyetle gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj elde ettiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz gruptan çıkarak önce yarı final sonrasında finalde mücadele etmek. Şampiyonluk kupası ile ülkemize döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

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